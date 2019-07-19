Ритуальщики откопали тело пенсионерки, которую перепутали с другой старушкой

618

Фото © Flickr / Eugene Peretz

Женщину уже успели похоронить в Сергиевом Посаде, а теперь везут обратно в ритуальное бюро.

В Подмосковье ритуальщикам пришлось откапывать тело 99-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны, которое отдали не её родственникам, а чужим людям. Об этом Лайфу сообщила правнучка Лидии Вильсик Яна Безродная.

Как мы и предполагали, наша бабушка уехала с другой семьёй. Здесь администрация и Следственный комитет по опознавательным признакам определили и согласились с нами, что наша бабушка — не наша. Они настояли на том, чтобы нашу бабушку выкопали, потому что те её уже похоронили в Сергиевом Посаде. И сейчас её везут обратно, мы её будем хоронить в ближайшее время, — рассказала родственница покойной женщины.

Ранее Безродная заявила Лайфу, что ей и другим родным выдали тело не их родственницы, а другой пенсионерки. Женщина утверждала, что ритуальщики попросту перепутали двух старушек, тела которых находились в морге одновременно. В ритуальном бюро от обвинений открестились, заявив, что родные попросту не узнали покойницу из-за омолаживающей маски, которую нанесли на её лицо.

Автор:
Эмила Сидорова
ЭС
Эмила Сидорова
Соавторы:
Юлия  Морозова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×