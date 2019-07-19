Визит Даны Борисовой в Киев возмутил украинских националистов

Но некоторые пользователи обрадовались приезду россиянки и пожелали ей удачи и счастья.

Приезд российской телеведущей Даны Борисовой в Киев взбудоражил украинских националистов, которым не понравилось, что она посещала Крым после 2014 года.

Бывшая ведущая программы "Армейский магазин" выложила в "Инстаграме" фотографии с майдана и в посте рассказала о будущих съёмках, чем вызвала гнев украинских пользователей.

— Надеюсь, это ошибка. Таких людей в Киеве нежелательно наблюдать, — написал пользователь peksymov.

Salam_nop высказалась кратко: "Тебе здесь не рады". Кроме того, о своём недовольстве сообщил зампред движения "За украиноязычный Киев" Андрей Смолий.

— Вопрос к СБУ и Госпогранслужбе — неужели вам не известно, что это лицо посещало Крым? — возмутился националист.

Впрочем, часть пользователей обрадовалась приезду российской телеведущей. В частности, bojko.julija написала: "Рада, что вы в моём родном городе. Добро пожаловать!", а smaltser_official пожелал Борисовой "удачи во всём, мира над головой и побольше ярких, счастливых моментов в жизни".