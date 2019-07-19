Алана Мамаева намекнула на "свиданку" с мужем в колонии

Жена футболиста выложила фото в "Инстаграме" c интригующей подписью "Три дня пролетели".

Алана Мамаева и Дарья Валитова (супруга футболиста Александра Кокорина) посетили исправительную колонию № 4, где отбывают наказание их мужья. Но, как принято говорить, это неточно: так считают её подписчики в "Инстаграме". Мамаева выложила на своей страничке фото, где две парочки позируют вместе, причём в явно не гламурных интерьерах, и оставила интригующую подпись "Три дня пролетели". Пользователи Сети считают, что Мамаева имеет в виду так называемое семейное свидание в зоне: обычно оно длится как раз три дня.

Впрочем, нашлись и скептики. Некоторые подписчики увидели у Кокорина наушники и со знанием дела заметили: с ними в колонии нельзя. Да и сами футболисты, по последним данным, находятся в штрафном изоляторе, а значит, никак не могли проводить время со своими жёнами.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.