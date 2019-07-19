Минздраву требуется ещё 4 млрд рублей на ремонт больниц в Иркутской области

Согласно предварительным оценкам Минздрава, на ремонт старых и строительство новых больниц в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, необходимо дополнительно выделить около четырёх миллиардов рублей. Об этом в беседе с журналистами заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По её словам, на данный момент проводится анализ ущерба и подсчёты объёмов необходимых восстановительных работ.

— По нашим расчётам, это около четырёх миллиардов рублей будет с учётом строительства, — сказала Скворцова.

Напомним, восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются серьёзные паводки, начнётся 20 июля. На ликвидацию последствий мощного наводнения потребуется выделить из госбюджета более 31,2 миллиарда рублей.