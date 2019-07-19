СКР возбудил уголовное дело в отношении чиновницы, избившей журналистку

У девушки были зафиксированы сотрясение мозга и ссадина в области грудной клетки.

Следственный отдел по городу Новороссийску краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении 45-летней сотрудницы мэрии Анжелики Коваленко, которую подозревают в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистки местного издания Ольги Макаренко.

Как рассказала Лайфу корреспондент издания "Наша газета", 23 июня она проверяла информацию о сливе нечистот из-за прорыва канализационного коллектора в озеро, расположенное на особо охраняемой природной территории "Прилагунье". Место не было огорожено, что сразу же вызвало у девушки вопросы касаемо безопасности для населения. Макаренко достала телефон, начала вести съёмку и направилась к месту прорыва.

— Сначала пройти мне мешал мужчина в казачьей форме, не представившись, он велел идти напрямую к начальству. Я прошла несколько метров и увидела перед собой мужчину. Оказалось, что это сотрудник МУП "Водоканал". Не останавливая съёмку, я представилась и показала своё удостоверение. Он пытался выгнать меня с места работ, говорил о моей безопасности и толкнул. Всё это время он закрывал собой вид на нечистоты, — уточнила журналистка.

Вскоре к девушке подошла находившаяся рядом женщина и вырвала из её рук телефон.

— Когда я попыталась забрать смартфон обратно, мужчина обхватил меня сзади. В это время женщина, которая оказалась помощником главы Новороссийска, по всей видимости, пыталась удалить видеозапись. Освободив руки, я смогла вырвать телефон обратно, но в это время женщина ударила меня по голове, — пояснила Макаренко.

Когда девушка вновь попыталась пройти к месту аварии, там стали натягивать красно-белую ленту. Спустя пару часов после инцидента журналистку отвезли в больницу, где врачи зафиксировали у неё сотрясение мозга и ссадину в области грудной клетки.

В Администрации Новороссийска после возбуждения уголовного дела в отношении их сотрудницы отказались комментировать ситуацию. Сама чиновница ранее назвала свои действия самозащитой.