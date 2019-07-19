Турчак похвалил врио главы Севастополя за то, что он "не прячется в кабинете"

Секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак сегодня проинспектировал Гагаринский район Севастополя в сопровождении новоназначенного врио главы города Михаила Развожаева. Они пообщались с местными жителями, обсудили вопросы благоустройства, ремонта проездов к домам, подняли тему приватизации служебного жилья, выданного военным до 2014 года.
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Каждый день в Севастополе наша команда кандидатов работает во дворах и коллективах, встречается с людьми и вместе с горожанами формирует программу развития города. ⠀ 500 встреч, более 70 тысяч жалоб, наказов и предложений. Все это - наша программа конкретных действий. ⠀ Людям нужны результаты не завтра, нужны не обещания и абстрактные планы. Решения нужны здесь и сейчас. ⠀ Один из таких примеров - микрорайон на Адмирала Юмашева. Вместе с Михаилом Развожаевым приехали сюда на встречу с жителями. ⠀ Старшее поколение волнуют дороги и ливневка. Молодёжи нужна спортивная площадка, а мамочкам - детский городок. ⠀ Двор это место, где должно быть комфортно каждому, где должна быть жизнь. Вместе с командой Михаила Владимировича мы эту проблему решим. И вместе с жителями проконтролируем ход работ, от начала стройки до приемки. ⠀ Каждый наказ - это конкретное решение и ответственность нашей команды. #россия #севастополь #единаяроссия #здесьисейчас #слушатьислышать #вместе #точтонасобъединяет
По итогам рабочего дня Турчак выразил уверенность, что Развожаев обладает всеми качествами, которые позволят ему справиться с задачами, поставленными в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крымского полуострова. Он похвалил врио главы Севастополя за его открытость.
— Я считаю, что Михаил Владимирович справится с этой тяжёлой задачей, комплексной, связанной не только с ФЦП, но и другими вопросами, — заявил Турчак. — Он открытый, он честный и не прячется в кабинете.
Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя. В "Единой России" заявили, что поддержат Развожаева на посту главы города.
Михаил Развожаев является выпускником так называемой школы губернаторов. Он проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
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