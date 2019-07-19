Турчак похвалил врио главы Севастополя за то, что он "не прячется в кабинете"

Он выразил уверенность, что Развожаев справится с задачами, поставленными в рамках федеральной целевой программы развития Крымского полуострова.

Секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак сегодня проинспектировал Гагаринский район Севастополя в сопровождении новоназначенного врио главы города Михаила Развожаева. Они пообщались с местными жителями, обсудили вопросы благоустройства, ремонта проездов к домам, подняли тему приватизации служебного жилья, выданного военным до 2014 года.

По итогам рабочего дня Турчак выразил уверенность, что Развожаев обладает всеми качествами, которые позволят ему справиться с задачами, поставленными в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крымского полуострова. Он похвалил врио главы Севастополя за его открытость.

— Я считаю, что Михаил Владимирович справится с этой тяжёлой задачей, комплексной, связанной не только с ФЦП, но и другими вопросами, — заявил Турчак. — Он открытый, он честный и не прячется в кабинете.

Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя. В "Единой России" заявили, что поддержат Развожаева на посту главы города.

Михаил Развожаев является выпускником так называемой школы губернаторов. Он проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.