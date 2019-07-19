FaceApp для Земли. Greenpeace "состарил" Байкал и Арктику

Российское отделение Greenpeace воспользовалось идеей популярного приложения FaceApp и "состарило" значимые места планеты. Об этом сообщает пресс-служба организации.
— Состаренные фото заполнили соцсети, а что если "применить" похожие фильтры к природным объектам? — подписали экологи фото обмелевшего Байкала.
Состаренные фото заполнили соцсети, а что если «применить» похожие фильтры к природным объектам? Например, Байкал может выглядеть так в будущем, если мы будем игнорировать проблему изменения климата pic.twitter.com/z0H3IXJQq6— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 19 июля 2019 г.
— Северный полюс без льда и без животных — это просто участок земли, заполненный водой, — предостерегли в Greenpeace.
А Северный полюс без льда и без животных — это просто участок Земли, заполненный водой pic.twitter.com/kSaoO6e0jf— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 19 июля 2019 г.
По словам зелёных, так будет выглядеть наш мир, если не прилагать усилий по улучшению экологической ситуации на Земле.
Ранее очистку Байкала сачком начал шоумен Сергей Зверев.
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