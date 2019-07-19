FaceApp для Земли. Greenpeace "состарил" Байкал и Арктику

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Фото © Twitter / Greenpeace Russia

Экологи предостерегают, что Байкал потеряет свою глубину, а Арктика — белых медведей.

Российское отделение Greenpeace воспользовалось идеей популярного приложения FaceApp и "состарило" значимые места планеты. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Состаренные фото заполнили соцсети, а что если "применить" похожие фильтры к природным объектам? — подписали экологи фото обмелевшего Байкала.

— Северный полюс без льда и без животных — это просто участок земли, заполненный водой, — предостерегли в Greenpeace.

По словам зелёных, так будет выглядеть наш мир, если не прилагать усилий по улучшению экологической ситуации на Земле.

Ранее очистку Байкала сачком начал шоумен Сергей Зверев.

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