Звезда "Дома-2" нарастила нос с помощью хряща из ребра

Сейчас девушка проходит восстановительный период, не забывая делиться с поклонниками информацией о самочувствии.

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова сделала очередную пластическую операцию. На этот раз девушка обратилась к специалистам, чтобы нарастить нос с помощью рёберного хряща. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Ранее жительница телестройки уже прибегала к помощи пластического хирурга, однако результат её не удовлетворил. По словам Лисовой, она легла под нож ради "идеального носа" за два года до замужества, но по итогам операции получила проблемы с дыханием и кривой нос, с опущенной спинкой и кончиком, который округлялся при улыбке.

Для повторной ринопластики Лисова тщательнее выбирала хирурга. Девушка обратилась к врачу из Стамбула, которого ей посоветовала знакомая по "Дому-2" — Марина Мексика. Именно в Турции Лисовой и провели сложную операцию по наращиванию носа с помощью рёберного хряща.

— Никаких синяков под глазами, а ведь тогда они не сходили очень долго. Довольна результатом, дальше будет ещё лучше, — написала она после операции на своей странице в "Инстаграме".

Сейчас девушка восстанавливается после хирургического вмешательства. В этом ей помогает любящий муж, который, судя по публикациям Лисовой в социальных сетях, неустанно заботится о ней и даже кормит с ложки.