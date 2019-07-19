Вслед за Гагой россияне атаковали Instagram Ди Каприо

В комментариях к фотографиям голливудской кинозвезды россияне просят его обратить внимание на проблему загрязнения озера Байкал.

После масштабного флешмоба российских пользователей "Инстаграма" в аккаунте американской певицы Леди Гаги внимание переключилось на популярного голливудского киноактёра Леонардо Ди Каприо. На его странице в соцсети появляется всё больше комментариев на русском языке и абсолютное большинство из них посвящено теме загрязнения Байкала, сообщает портал URA.RU.

Данный флешмоб, по информации портала, запустили жители Улан-Удэ. Они стали публиковать в аккаунте Ди Каприо призывы, чтобы актёр обратил внимание на проблему экологии глубочайшего в мире озера. Сообщения россияне подкрепляют хештегами #спастибайкал и #SaveBaikal.

— Мы Россией всей топили, чтобы "Оскара" вручили. "Оскар" дали, мир признал. Заступитесь за Байкал! #спасибайкал, — приводит слова пользователя mark rpdman портал под одним из фото актёра.

Напомним, в июне стало известно, что Ирина Шейк официально рассталась с американским актёром Брэдли Купером. Позднее СМИ написали, что в особняк к Куперу, где ранее проживала пара, переехала певица Леди Гага и якобы выбросила все вещи Шейк. В ответ на это поклонники российской модели начали массово оставлять оскорбительные сообщения в аккаунте Леди Гаги в "Инстаграме". Однако вскоре другие российские пользователи соцсети стали писать в комментариях под фото американской певицы любые, порой даже абсурдные комментарии. К данному флешмобу подключились также российские звёзды и известные личности. Лайф собрал 15 самых ярких комментариев из "Гагаграма".