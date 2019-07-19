"Яжемать" ворвалась на площадку для скейтеров, угрожая убить подростка — видео

Она пыталась взывать к совести одного из школьников и кричала, что у него "нет мозгов".

В Чебоксарах женщина пришла с малолетними детьми и собачкой на площадку для экстремальных видов спорта и разругалась с подростками, которые катались там на скейтбордах. Видео произошедшего было опубликовано в соцсетях.

Судя по записи, школьники сделали женщине замечание, уточнив, что площадка для детей расположена поблизости. "Яжемать" пришла в ярость: стала кричать, что будет гулять с наследниками там, где хочет, пригрозила одному из подростков убийством, а после плюнула ему в лицо.

— Я тебя убью этой же доской! Чмошники! — орала разъярённая женщина.

Она пыталась взывать к совести парня, кричала, что у него "вообще нет мозгов", и спрашивала, что он будет делать, когда у него появятся собственные дети. В ответ подросток заявил, что детей у него не будет.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье "яжемать" с баллончиком напала на детей и пенсионерку.