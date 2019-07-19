Кокорин и Мамаев пропустили российский чемпионат по шахматам среди заключённых

Около 20 тысяч человек в более чем 700 учреждениях приняли участие в первом подобном турнире.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии № 4 в Белгородской области, не приняли участия в первом всероссийском чемпионате по шахматам среди осуждённых. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

В белгородской колонии в соревнованиях сыграли десять человек. В общероссийской акции же приняло участие 20 тысяч заключённых в более чем 700 учреждениях. Причины, по которым бывшие игроки сборной России не приняли участия в шахматном турнире, не сообщаются.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева намекнула на "свиданку" с мужем в колонии.