Врио главы Севастополя пообещал отчитываться о работе в Instagram

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал отчитываться в "Инстаграме" о ходе реализации федеральной целевой программы (ФПЦ) развития региона.

— В программу добавили 88 объектов и мероприятий на 56,6 миллиарда рублей, из них в Севастополе — 56 объектов на сумму 10,8 миллиарда рублей. Буду информировать здесь о ходе работы по ФЦП, — написал Развожаев в посте в "Инстаграме".

Врио главы города отметил, что финансирование программы развития Севастополя и Крыма было увеличено до 959 миллиардов рублей.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя. В "Единой России" заявили, что поддержат Развожаева на посту главы города.

Напомним, летом прошлого года программу по развитию Крыма продлили до 2022 года.