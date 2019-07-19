Опубликовано видео момента спасения работницы АЗС от насильника в Омской области

Следственными органами Управления СК России по Омской области продолжается расследование уголовного дела о попытке изнасилования девушки — оператора на автозаправочной станции. Представители ведомства опубликовали видео с камеры наблюдения, которая запечатлела конфликт в магазине на АЗС.

На кадрах видно, как 34-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения сначала пытается бесплатно заправиться, а потом нападает на девушку-оператора.

— Я есть человек. Я есть народ. Я есть закон, — заявил агрессивно настроенный мужчина в ответ на отказ в бесплатном топливе.

Попытку совершения действий сексуального характера в отношении кассира пресёк водитель другого автомобиля, приехавший на заправку. Именно он спас девушку и с помощью лопаты спугнул злоумышленника.

Напомним, подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на изнасилование". Согласно ходатайству следственных органов, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.