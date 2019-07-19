В Дрездене будут водить туристов по "путинским местам"

Власти Дрездена намерены организовать в городе экскурсии "по местам Владимира Путина". Об этом РИА "Новости" рассказал управляющий директор Департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн.

— Думаю, что россиянам может быть любопытна эта часть истории Дрездена, поскольку Владимир Путин — президент РФ, — сказал Аманн.

В настоящее время в здании, где работали офицеры КГБ, находятся офисы. Также Аманн добавил, что найденное удостоверение Штази, выданное якобы на имя Путина, может храниться в дрезденском архиве.

Ранее издание Bild отмечало, что документ был выдан на имя майора Владимира Путина 31 декабря 1985 года. По данным издания, на удостоверении якобы стоит подпись самого Путина, оно продлевалось каждый квартал до 1989 года. Добавим, что сам факт работы Владимира Путина в рядах КГБ СССР в ГДР является общеизвестным. Он работал в республике с 1985 по 1990 год.

В Кремле предположили, что удостоверение могло появиться в рамках партнёрства ГДР и СССР.