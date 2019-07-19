В МИД России сообщили о секретных консультациях с Нидерландами по делу MH17

Ранее российская сторона на высшем уровне донесла свою позицию о том, что не воспринимает результаты расследования, которое проводят без её участия.

Россия ведёт конфиденциальные переговоры с Нидерландами по поводу расследования о сбитом малайзийском "боинге" над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщил в пятницу замглавы российского МИД Александр Грушко.

— Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер, — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Напомним, в результате авиакатастрофы, произошедшей летом 2014 года, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Официальный Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Ранее в СБУ отчитались о задержании человека, якобы причастного к транспортировке "Бука", из которого, как заявляет украинская сторона, был сбит малайзийский "боинг". По утверждению замглавы ГСУ СБУ, спустя три года украинской стороне удалось задержать мужчину и сейчас он отбывает наказание.