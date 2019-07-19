"Сражение" советского и американского танков в Польше сняли на видео

Согласно программе военного представления, советская бронетехника оказалась "повержена" танками НАТО.

В Сувалкском коридоре в Польше, граничащем с Калининградской областью, прошло масштабное военное представление при участии армий стран НАТО. На полигоне было разыграно символическое боестолкновение при участии боевых машин пехоты БМП-1, немецких танков Leopard и польских танков PT-91 Twardy, являющихся лицензионной копией советского танка Т-72М1, с одной стороны, и американских бронемашин Bradley и танков США M1 Abrams — с другой. В воздухе летали ударные вертолёты Hind — модернизированные версии советского Ми-35П.

Как сообщает командование боевой группы НАТО в Польше, в тактическом мероприятии принимали участие военнослужащие США, Хорватии, Румынии и Великобритании. В общей сложности было задействовано около 30 единиц бронетехники.

Организаторы отметили, что это были не учения, а мероприятие, оно было публичным и носило элемент шоу, кульминацией которого стал условный бой "советских" танков с американскими. По сюжету представления, M1 Abrams победили, а Т-72 отбуксировали с "поля боя".

Отметим, ранее в российском Генштабе выразили обеспокоенность наращиванием ударных сил НАТО у границ РФ. Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба России Андрей Стерлин, за последние три года число учений НАТО в Восточной Европе увеличилось в два раза.