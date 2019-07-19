Аппарат Кузнецовой следит за ситуацией с девочкой, отравившейся на Ибице

Родители отравившегося ребёнка не обращались ни в аппарат омбудсмена, ни в генконсульство в Барселоне.

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой следит за ситуацией с трёхлетней девочкой, которая отравилась наркотиками на Ибице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

— Мы находимся на связи с генеральным консульством Испании, выясняем обстоятельства случившегося. В настоящий момент девочка находится в палате интенсивной терапии в клинике Мальорки, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обращений от родителей девочки к омбудсмену не поступало. В понедельник, 22 июля, данная ситуация будет обсуждаться с консульством, куда также не обращались родители.

Напомним, девочка была экстренно госпитализирована после отравления. По словам родителей, ребёнок нашёл таблетку с наркотическим веществом на земле, когда гулял в парке с матерью. После того как девочка почувствовала себя плохо, женщина обратилась в местную больницу, оттуда её перевезли в Son Espases.