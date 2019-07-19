В Сочи обрушилось береговое укрепление русла реки

В Сочи в районе Красной Поляны накануне произошло частичное обрушение подпорной стены русла реки Мзымты и грунта. В распоряжении Лайфа оказались фото с места инцидента.
Защитное сооружение было размыто потоком воды. За сутки изменений на месте происшествия не зафиксировано.
В настоящее время сотрудники экстренных служб определяют изношенность кабельных сетей, проходящих вдоль береговой линии, на предмет разрушения.
Также специалисты обследуют канализационные системы вдоль линий сооружений на предмет изношенности.
Отметим, что дорога в месте разрушения не пострадала, движение транспорта осуществляется в обычном режиме.
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