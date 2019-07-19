Алёна Водонаева поделилась секретом успеха пикантных постов

Телеведущая и модель Алёна Водонаева поделилась со своими подписчиками в социальных сетях секретом успешных откровенных публикаций. По мнению звезды проекта "Дом-2", самым главным в пикантных постах является отсутствие серьёзных подписей.

— При выкладывании… (откровенных фото. — Прим. Лайфа) главное — ничего серьёзного не писать. Я помолчу поэтому, — подписала телеведущая снимок из бассейна в своём аккаунте в "Инстаграме".

Сейчас Водонаева вместе с сыном Богданом отдыхает в солнечной Калифорнии. Телеведущая продолжает делиться со своими фанатами деталями своего путешествия. В частности, на днях она пожаловалась фолловерам, что за время пребывания в США набрала несколько килограммов. Однако поклонники единогласно заявили, что свежие фотографии говорят об обратном — модель находится в прекрасной форме, лишний вес на её фигуре не отразился.