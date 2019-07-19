Росгвардия сообщила о ликвидации 20 ячеек террористов на Кавказе за 2019 год

По данным силовиков, в ходе спецопераций было изъято более 400 единиц различного огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ.

Военнослужащим Объединённой группировки войск Росгвардии при поддержке МВД и ФСБ удалось ликвидировать в 2019 году на Северном Кавказе 20 ячеек террористов. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

— Воинскими частями и подразделениями в составе Объединённой группировки в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе в первом полугодии 2019 года было проведено более 1450 специальных операций и мероприятий, в том числе две контртеррористические операции, — заявил командующий группировкой генерал-лейтенант Василий Федорук.

В течение этого же времени силовики также уничтожили 80 объектов инфраструктуры бандгрупп, было изъято более 140 единиц стрелкового и 270 единиц охотничьего оружия. Обнаружено и уничтожено более 1100 взрывоопасных предметов и "большое количество боеприпасов различного калибра".

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали 20 граждан Таджикистана за пропаганду радикальной идеологии в Якутии.