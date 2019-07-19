Путин запустил производство на новой фабрике комбината в Магнитогорске — видео

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Ежегодно на ней будет производиться 5,5 миллиона тонн высококачественного агломерата.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вывода на полную мощность агломерационной фабрики № 5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината.

На фабрике ежегодно будет производиться 5,5 миллиона тонн высококачественного агломерата. Возведение этой фабрики обошлось в 30 миллиардов рублей.

Агломерационная фабрика № 5 входит в ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и является усовершенствованным предприятием по производству доменного сырья. Фабрика оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями, которые позволят улучшить экологическую ситуацию, что чрезвычайно важно для промышленного региона.

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