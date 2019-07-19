Трое детей получили ожоги из-за хлопка при запуске катера в Башкирии

Всего на борту находилось шесть человек. Дети доставлены в клиническую больницу № 18.

Трое малолетних детей пострадали в Башкирии после хлопка в моторном отсеке катера при запуске двигателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Инцидент произошёл в Нуримановском районе на стоянке катеров на Павловском водохранилище. Дети трёх, восьми и десяти лет доставлены в клиническую больницу № 18. Всего на борту катера находилось шесть человек. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Башкирии случилось крупное ДТП на трассе Уфа — Инзер — Белорецк.