Дана Борисова солгала украинским пограничникам о том, что не была в Крыму

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что ей удалось побывать на Украине благодаря тому, что она сообщила на погранпосту неверную информацию. Об этом она рассказала Лайфу.

Телеведущая отметила, что солгала украинским пограничникам, что не посещала Крым.

— Я там (на Украине. — Прим. Лайфа) побывала и, более того, наврала этим пограничникам, что я в Крыму не была, — сказала Борисова.

Телеведущая также рассказала о своей любви к Киеву. По её словам, в столице Украины она бывала не один раз, так как снималась во множестве проектов. Последней работой на территории Незалежной для Борисовой стало участие в шоу "Пацанки".

— Меня очень хорошо принимали, по ресторанам водили. Люди на улицах обнимали, целовали, в любви признавались, — подчеркнула Борисова.

При этом телеведущая отметила, что считает правильным решение "вовремя сделать ноги" из Украины, поскольку её фотографии с майдана в социальных сетях вызвали гнев украинских пользователей.

Ранее Лайф писал, что приезд российской телеведущей в Киев взбудоражил украинских националистов. В частности, о своём недовольстве сообщил зампред движения "За украиноязычный Киев" Андрей Смолий. По его словам, таких людей, как Борисова, нежелательно пускать в Незалежную.