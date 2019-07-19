Московских коллекторов оштрафовали за назойливые звонки отцу должницы

Коллекторов из Москвы привлекли к административному штрафу в размере 100 тысяч рублей за многочисленные звонки жителю Чувашии. Об этом сообщило республиканское управление Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина пожаловался на то, что ему регулярно поступают звонки из-за необходимости взыскания просроченной задолженности с его дочери.

Протокол об административном нарушении был рассмотрен в суде.

— Учитывая тот факт, что агентство уже не в первый раз привлекается к административной ответственности, суд назначил ООО "Сентинел кредит менеджмент" наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняется, решение о материальном наказании пока не вступило в силу.