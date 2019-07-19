Экстрасенс Леденёв поведал Лайфу, кому может принадлежать призрак музея Есенина

Как отмечает ясновидящий, в момент смены измерений зачастую открываются порталы между мирами: живым и мёртвым.

Финалист 12-го сезона "Битвы экстрасенсов", народный целитель Анатолий Леденёв в беседе с Лайфом заявил, что призрак в музее Есенина на самом деле может принадлежать поэту.

— Очень похоже, что это он, у него очень сильная душа. Сейчас очень интересное время, сейчас идёт замена энергетики Земли. Земля будет переходить в пятое измерение, — рассказал экстрасенс.

По его словам, в момент перехода часто открываются порталы между нашим и мёртвым миром. Но некоторые не могут уйти и вынуждены находиться на Земле, пока их не отмолят.

— К моей подруге и Джуна приходит, и Тальков приходит, и Цой приходит и диктует песни. Я считаю, что очень даже возможно, что это дух Есенина, — отметил целитель.

Также собеседник Лайфа выразил мнение, что поэт был убит, а его призрак бродит для того, чтобы что-то показать (например, свои стихи) или рассказать людям правду о своей смерти.

Ранее Лайф сообщал, что в Есенин-центре в Москве поселилось "привидение".