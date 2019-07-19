Путин заявил об опасности сильного ограничения роста цен на топливо

Президент России Владимир Путин считает, что серьёзно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно, так как это будет тормозить развитие нефтепереработки в государстве.

— Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен, — заявил российский лидер в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на просьбу прокомментировать, чем объясняется рост цен на моторное топливо в последнее время.

При этом он отметил, что рост цен находится ниже уровня инфляции, и подчеркнул, что в нынешнем году большого повышения не наблюдалось.

— Это связано со многими обстоятельствами, в том числе прежде всего это ситуация на рынке, — уточнил президент.

Глава государства напомнил, что правительство ввело определённые правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, они получали от кабмина.

По словам Путина, с начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8%. За этот же временной период инфляция подросла на 2,5%.