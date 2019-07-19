В Италию вернулась картина, которую немецкий капрал украл и подарил жене

Картина "Ваза с цветами" нидерландского художника Яна ван Хёйсума, которую из Италии 75 лет назад для своей жены украл унтер-офицер отступавших немецких войск, вернулась во флорентийскую галерею Уффици. Об этом говорится в сообщении музея.

Голландский натюрморт XVIII века был лично передан министром иностранных дел ФРГ Хейко Маасом в ходе церемонии в Палаццо Питти во Флоренции. На мероприятии присутствовали министры культуры и иностранных дел Италии, а также руководство галереи Уффици.

— Сегодня исторический день, — подчеркнул министр культуры Италии Альберто Бонизоли, принимая картину от голландской стороны.

Отметим, что "Ваза с цветами" Яна ван Хёйсума стоимостью более 2 миллионов фунтов стерлингов (около 156,7 миллиона рублей) была частью большой коллекции картин, украденных немецкой армией из коллекции дворца Палаццо Питти — части галереи Уффици.

Судьба полотна не была известна вплоть до ноября 1989 года, когда одна из немецких семей обратилась в мюнхенскую Старую пинакотеку за информацией о её происхождении и стоимости.