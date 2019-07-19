Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет

По словам российского лидера, в денежном выражении их финансирование за последние два года выросло на 16%.

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращения числа бюджетных мест в российских вузах нет, делать это не планируется. Так глава государства прокомментировал опасения одной из сотрудниц Магнитогорского металлургического комбината о повышении стоимости образования и сокращении мест, финансируемых за счёт средств бюджета.

— На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут, — заверил российский лидер.

Путин отметил, что, если говорить о бакалавриате и специалитете, в 2017 году таких мест было около 300 тысяч, в 2018–2019 годах — более 380 тысяч, в 2020 году будет 396 тысяч.

Как ранее писал Лайф, газета "Известия", ссылаясь на доклад правительства, сообщила о сокращении количества бюджетных мест в высших учебных заведениях. Позднее данную информацию опровергли в Госдуме.