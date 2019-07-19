В Московском зоопарке могут появиться коалы

Главные трудности при заселении коал связаны с эвкалиптом, а именно — с его приобретением и качеством.

Московский зоопарк планирует поселить у себя коал. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

— Мы сейчас как раз ведём переговоры и ищем, изучаем стандарты, очень хотим привезти этих симпатичных животных (коал. — Прим. Лайфа), — сказала гендиректор.

Акулова уточнила, что адаптация коал не так сложна, как адаптация панд, но есть сложности с эвкалиптом, которым, как известно, питаются травоядные сумчатые. Важна свежесть растения. Точные сроки прибытия коал в Москву пока не известны.

В дикой природе популяция коал находится под угрозой. По данным Австралийской ассоциации коал, в дикой природе насчитывается менее 80 тысяч особей.

Ранее в Московском зоопарке поселились большие панды.