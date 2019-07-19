Путин заявил, что саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге, а не в Челябинске

Саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства РФ в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером сообщил российский лидер Владимир Путин.

— Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия — ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой — председательство перейдёт к нам на следующий год, — напомнил президент.

Он пояснил, что из-за увеличения числа участников этих мероприятий они будут проводиться на два города.

— В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге, — уточнил глава государства.

Путин подчеркнул, что предусмотренный на подготовку Челябинска к этим мероприятиям ресурс будет сохранён — федеральные деньги пойдут на развитие города.