"Разлучница" семьи Лорак улетела в Норвегию с новым бойфрендом

Беляева стала известна широкой публике летом прошлого года, когда её заметили в компании уже экс-супруга Лорак.

Модель Яна Беляева, которую многие обвиняли в разрушении брака певицы Ани Лорак, улетела в путешествие в Норвегию с новым бойфрендом. С кем остался бывший супруг Лорак Мурат Налчаджиоглу — неизвестно.

— Можно подумать, что я набрала четыре чемодана купальников, но нет! Это всё теплые вещи, мы летим в Норвегию. Казалось бы, в июле месяце логичнее полететь на Миконос, но это не про нас! — написала Беляева в "Инстаграме".

Кто является новым молодым человеком девушки — неясно.

Летом прошлого года стало известно о том, что супруг Лорак изменил ей с киевской моделью Яной Беляевой. С тех пор то и дело появлялись сообщения о других неверностях супруга, а в какой-то момент стало известно о том, что Мурат съехал от Лорак к Беляевой и проживал с ней в одном из элитных районов Киева. В итоге певица подала на развод.