Россия организовала экспорт пряников в Китай

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Фото © Twitter / a_khirevich

Помимо пряников китайцы заинтересованы в российском растительном масле и печенье.

Российские бизнесмены начали экспорт пряников в Китай. Об этом РИА "Новости" сообщил вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.

За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников, — сказал Вонг.

Кроме пряников в Китай из России будут отправлять растительное масло, печенье и шоколад. Также спросом пользуются косметика и изделия ручной работы. В Китае отмечают полезность и безопасность российских товаров.

Ранее стало известно, что Россия экспортировала 225 тысяч тонн шоколада с начала года.

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