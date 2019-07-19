Россия организовала экспорт пряников в Китай

Российские бизнесмены начали экспорт пряников в Китай. Об этом РИА "Новости" сообщил вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
— За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников, — сказал Вонг.
Кроме пряников в Китай из России будут отправлять растительное масло, печенье и шоколад. Также спросом пользуются косметика и изделия ручной работы. В Китае отмечают полезность и безопасность российских товаров.
Ранее стало известно, что Россия экспортировала 225 тысяч тонн шоколада с начала года.
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