Иран задержал в Ормузском проливе ещё один танкер под флагом Великобритании

Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, который направлялся в Иран под флагом Великобритании, сообщает телеканал Press TV.

Как сообщили в компании Stena Bulk and Northern Maritime Managment, экипаж задержанного танкера не выходит на связь.

— В данный момент мы не можем установить связь с судном, которое направляется на север к берегам Ирана, — говорится в сообщении.

По данным компании, к судну в момент нахождения в международных водах приблизились неопознанные небольшие плавательные средства и вертолёт.

Отмечается, что на борту танкера находится 23 моряка.

Напомним, днём 18 июля иранские силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе другой танкер, который шёл под флагом Великобритании.