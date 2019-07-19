Трамп настаивает, что ВМС США сбили именно иранский беспилотник

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил, что американские ВМС сбили в Ормузском проливе именно иранский беспилотник. Об этом он сообщил журналистам.
— Мы его сбили, — заявил американский лидер. А советник главы государства по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что беспилотный летательный аппарат принадлежит Ирану.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о сбитом кораблём ВМС страны иранском беспилотнике в Ормузском проливе. В ответ на это заявление иранская сторона опровергла потерю беспилотника, предположив, что Штаты могли сбить собственный объект. Кроме того, ВС Ирана опубликовали видео, доказывающее, что БЛА Тегерана вернулся на базу.
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