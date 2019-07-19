Путин: На реконструкцию аэропорта Магнитогорск планируем выделить 5 млрд рублей

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магнитогорск заявил, что на реконструкцию местного аэропорта планируется выделить до 5 миллиардов рублей.

Глава государства напомнил, что в целях развития региональных воздушных перевозок в России создана специальная программа.

— Что касается Магнитогорска, он в эту программу попадает, где-то до пяти миллиардов планируется выделить на реконструкцию магнитогорского аэропорта, — заявил Путин.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин посетил Магнитогорск. Там глава государства принял участие в церемонии вывода на полную мощность нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината.