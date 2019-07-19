Путин о ситуации на Украине после прихода Зеленского: Ничего не изменилось

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что ситуация на Украине не изменилась после прихода к власти Владимира Зеленского.

По мнению Путина, голосование в Незалежной было во многом протестным, а заявления президента Зеленского расходятся с тем, что он говорил в ходе предвыборной кампании.

— На сегодняшний день пока, к сожалению, нет, — ответил Путин на вопрос о том, есть ли изменения на Украине после избрания Зеленского.

В ходе того же интервью президент России отметил, что сближение РФ и Украины рано или поздно неизбежно состоится.