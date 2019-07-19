Путин о местонахождении Скрипаля: Понятия не имею. Он же шпион

Также российский лидер рассказал, что не верит в предположение об отравлении экс-сотрудника ГРУ британскими спецслужбами.

Президент России Владимир Путин заявил, что не обладает информацией о местонахождении Сергея Скрипаля. Об этом он рассказал в интервью американскому кинорежиссёру Оливеру Стоуну.

— Понятия не имею. Он же шпион, он всё время прячется, — ответил глава российского государства на вопрос о том, где может сейчас находиться Сергей Скрипаль.

При этом российский лидер отметил, что не верит в факт отравления экс-сотрудника ГРУ британскими спецслужбами.

— Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю... Если бы хотели отравить, отравили бы, — заметил Путин, поясняя, что если Скрипаль находится в руках спецслужб Великобритании, то у них не возникло бы сложностей с его устранением. Президент РФ предполагает, что весь этот скандал был для чего-то нужен.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом сотрудников российских спецслужб. Однако в Москве эти обвинения опровергают и требуют доказательств.