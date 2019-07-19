Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери

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Президент России Владимир Путин и режиссёр Оливер Стоун. Фото © Kremlin.ru

Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери. Расшифровка их разговора приводится на сайте Кремля.

— Я попросил бы Вас стать крёстным отцом моей дочери, — обратился Стоун к Путину.

В ответ на это российский лидер поинтересовался, хочет ли быть дочь режиссёра православной. Стоун в свою очередь заявил, что сделает её таковой.

Режиссёр также сообщил, что его дочери 22 года и она воспитывалась по христианским традициям.

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