Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери

Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери. Расшифровка их разговора приводится на сайте Кремля.

— Я попросил бы Вас стать крёстным отцом моей дочери, — обратился Стоун к Путину.

В ответ на это российский лидер поинтересовался, хочет ли быть дочь режиссёра православной. Стоун в свою очередь заявил, что сделает её таковой.

Режиссёр также сообщил, что его дочери 22 года и она воспитывалась по христианским традициям.