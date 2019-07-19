СМИ: На задержанном Ираном танкере есть россияне

На задержанном Ираном британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе присутствуют россияне, чья численность уточняется. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании — владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.

— На борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран, — пояснил собеседник агентства.

Отметим, Корпус стражей исламской революции вечером 19 июля задержал танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании.