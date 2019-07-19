Путин заявил, что Россию беспокоит конфронтация между США и Ираном

Кроме того, российский лидер отметил, что готов приветствовать любое движение двух стран навстречу друг другу.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что Москву беспокоит конфронтация в отношениях между США и Ираном.

— Нас это очень беспокоит. Потому что вблизи наших границ это происходит. Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве, может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике, — отметил российский лидер.

Кроме того, глава государства отметил, что готов приветствовать любое движение двух стран навстречу друг другу.