Великобритания пытается добиться освобождения моряков захваченных танкеров

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединённое Королевство работает с Ираном и рядом других международных партнёров по вопросу освобождения моряков двух захваченных танкеров.

— В экипаж кораблей входят граждане ряда стран, но, насколько мы понимаем, на борту ни одного из кораблей нет британских граждан, — заявил Хант.

Министр также отметил, что британский посол в Тегеране находится в постоянном контакте с иранским Министерством иностранных дел. Кроме того, Хант выразил обеспокоенность Великобритании по поводу двух данных инцидентов.

Напомним, днём 18 июля иранские силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе судно под флагом Британии, которое перевозило контрафактное топливо. Вечером 19 июля был задержан танкер Stena Impero.