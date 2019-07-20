В ГИБДД рассказали о самой частой причине гибели людей на дорогах России

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Фото © Pixabay

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из самых распространённых причин гибели людей на российских дорогах. Такая информация Госавтоинспекции России опубликована на сайте МВД РФ.

Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта, — рассказали в ГИБДД.

Исходя из данных ведомства, количество аварий за полугодие снизилось на 1,3% в сравнении с тем же периодом в 2018 году, а число погибших — на 5,4%. Однако Госавтоинспекция отмечает, что в этом году наблюдается рост аварий с участием детей-пассажиров до 12 лет.

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