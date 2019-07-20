Суд продлил на четыре месяца арест и.о. руководителя Росреестра Дагестана

Советский районный суд Махачкалы продлил арест и.о. руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева по делу о незаконном отчуждении земельных участков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный орган.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гаджиеву меру пресечения на четыре месяца, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что, исходя из данных следствия, c 2000 года Шамиль Гаджиев входил в преступное сообщество, занимающееся обогащением путём проведения незаконных операций с земельными участками в Дагестане, находящимися в муниципальной и федеральной собственности.

Ущерб государству от действий подозреваемых превышает 370 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела СКР просит суд арестовать имущество членов преступного сообщества — это более 300 объектов недвижимости на сумму около 20 миллиардов рублей.