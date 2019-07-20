Заместителя главы УФСИН по Самарской области задержали за получение взятки

Заместителя руководителя УФСИН России по Самарской области Дениса Шматова задержали при получении взятки. Об этом в "Твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Срочно! С поличным при получении взятки в 520 тыс руб задержан зам.начальника ГУФСИН Самарской обл Д.Шматов,— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 19 июля 2019 г.
— С поличным при получении взятки в 520 тыс. рублей задержан замначальника ГУ ФСИН по Самарской области Д. Шматов, — написал депутат.
Как заявили ТАСС в пресс-службе ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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