Заместителя главы УФСИН по Самарской области задержали за получение взятки

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Фото © Официальный сайт УФСИН России по Самарской области

Заместителя руководителя УФСИН России по Самарской области Дениса Шматова задержали при получении взятки. Об этом в "Твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

С поличным при получении взятки в 520 тыс. рублей задержан замначальника ГУ ФСИН по Самарской области Д. Шматов, — написал депутат.

Как заявили ТАСС в пресс-службе ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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