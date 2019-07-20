Российское посольство в Иране выясняет детали задержания танкера Stena Impero

Посольство РФ в Иране выясняет детали и обстоятельства задержания танкера Stena Impero, на борту которого находятся три россиянина. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко.
— Посольство продолжит выяснять все обстоятельства произошедшего, — заявил Ганенко.
В разговоре с агентством он подтвердил информацию судовладельца о наличии трёх россиян на борту судна.
Напомним, Корпус стражей исламской революции вечером 19 июля задержал танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. По информации представителя компании судовладельца, на борту танкера находятся три гражданина РФ.
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