СМИ: Иран не задерживал танкер, следовавший под флагом Либерии

Корпус стражей исламской революции не задерживал танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что судно было остановлено для разъяснений, после чего смогло продолжить путь.

О том, что вместе с танкером Stena Impero было задержано ещё одно судно, следовавшее под флагом Либерии, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Напомним, Корпус стражей исламской революции вечером 19 июля задержал танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. По информации представителя компании-судовладельца, на борту танкера находятся три гражданина РФ.