Профсоюз не видит угрозы россиянам на борту задержанного Ираном танкера

Представитель объединения считает, что ситуация разрешится так же, как и в Гибралтаре.

Россиянам, присутствующим на задержанном Ираном танкере Stena Impero, ничего не угрожает. Такого мнения придерживается координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов, передаёт ТАСС.

— Там не пираты — не думаю, что что-то произойдёт с нашими гражданами. Это, похоже, ответные меры: как иранцы и обещали, после задержания их танкера в Гибралтаре теперь они задерживают британские суда, — считает собеседник агентства.

Он также отмечает, что в Гибралтаре экипаж задержанного судна отпустили под залог, что, вероятнее всего, произойдёт и в данной ситуации.

Напомним, иранская сторона вечером 19 июля задержала танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. По информации представителя компании-судовладельца, на борту танкера находятся три гражданина РФ. В данный момент Посольство РФ в Иране выясняет детали произошедшего.