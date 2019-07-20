S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ-

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Фото © Pixabay

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.

Там же отметили, что "негативное действие" на рейтинг в ближайшие два года в случае ужесточения санкций может затронуть Россию, а также её крупные компании и банки.

Напомним, ранее агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в зарубежной валюте на этом же уровне.

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