В ДНР заявили о подрыве на мине в Донбассе грузовика с пьяными бойцами "Айдара"

Грузовик с боевиками нацбатальона "Айдар" подорвался на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на руководителя пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова.

— Подрыв автомобиля с бойцами батальона "Айдар" произошёл в четверг, 18 июля, в районе города Константиновка на территории, контролируемой вооружёнными формированиями Украины. Два боевика погибли, один ранен и находится в тяжёлом состоянии, — рассказывает Безсонов.

Согласно его словам, боевики в момент произошедшего находились в нетрезвом состоянии.

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