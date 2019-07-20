Захарова о решении суда по делу Вышинского: Стыд и позор

292

Фото © ТАСС/EPA / SERGEY DOLZHENKO

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение киевского суда об оставлении под стражей главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

Стыд и позор. Вот и все европейские ценности, — сообщила Захарова в соцсети.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. 19 июля киевский суд продлил срок его ареста. Журналист останется под стражей до 19 сентября. В то же время Вышинский прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене его на осуждённого в РФ кинорежиссёра Олега Сенцова.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×